Barcelona ning Brasiilia staari Neymari potentsiaalsest rekordilisest 222 miljoni euro suurusest üleminekust Pariisi Saint-Germaini on viimasel ajal palju räägitud.

Kuulujuttudele lisas täna õli tulle Neymar ise, kes näitas treeningul üles rahulolematust ning sattus meeskonnakaaslasega kismasse!

Videost on näha, kuidas ründestaar rüseles Miamis toimunud harjutuskorral alles kaks nädalat tagasi klubiga liitunud Portugali paremkaitsjaga Nelson Semedoga. Selgelt vihane Neymar otsustas seepeale treeningult lahkuda.

Neymar has walked off Barcelona's training session in Miami following a bust-up. Video evidence: pic.twitter.com/ZeyJnzzEOT