Kuigi Liverpool lõpetas Premier League'i hooaja neljanda kohaga, häirisid peatreener Jürgen Kloppi mitmed kergelt sisselastud väravad (kokku lubati endale lüüa 42 väravat, mis oli üheksa võrra enam kui meistriks tulnud Chelsea - M.T.). Klavani hinnangul võib see olla kinni meeste peas.

"Arvan, et mu esimene aasta oli rahuldav. Proovisin meeskonda aidata nii palju kui võimalik," lausus eestlane. "Oli häid ja mitte nii häid mänge. Minu esitused olid nagu kogu tiimil - üles-alla."

"Meie stiil on selline, et oleme suurema osa ajast ründav meeskond. Seega läheb rohkem energiat ja fookust ründemängule. Ent kui olukord äkitselt muutub, siis võib-olla me ei suuda oma peades piisavalt kiiresti ümber organiseeruda ja oma väravat kaitsta. Töötame selle aspekti kallal," lausus Klavan.

"Olla kaitsja Liverpoolis on kindlasti teistmoodi. Sa oled kaasatud mängu igasse aspekti, mistap tuleb kogu aeg olla mängus - see on suur muutus."

Käimasoleva hooaja ettevalmistuse kohta sõnas eestlane, et see on raske nagu alati.