Lõppenud Tšehhi jalgpalli meistrivõistlustel teise koha saanud Plzeni Viktoria kogub üle maailma kuulsust oma kodustaadionitele paigutatud uute varumängijate pinkidega.

Nagu piltidelt nähtub, on tegu hiiglaslike õllepurkidega, mille taga on sponsorsuhe kohaliku pruulija Gambrinusega.

Viktoria pole võõras ka Eesti jalgpallisõpradele, sest 2013. aasta suvel kohtuti Meistrite liiga 3. eelringis Nõmme Kaljuga. Tšehhid jäid kahe mängu kokkuvõttes 10:2.

We will have a new benches in our Doosan Arena! They are in the shape of a can of beer Gambrinus.#fcvp pic.twitter.com/1PoyKrt4dn