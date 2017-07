Soome mõõduvõtu neljas kiiruskatse sai saatuslikuks paljudele soosikutele. Mõneminutiliste vahedega kõditati rallisõprade närve, kui tulid teated, et Tänak, Ogier ja Paddon on katsel kas seisma jäänud või kaotavad liidrile hulganisti aega.

Viimase kahe jaoks sai ralli läbi enne kui see sisuliselt alata jõudis. Eestlase meeskonnakaaslane Ogier kaotas tagaratta, tegi häda vedrustusele ning sõitis vastu puud, ka Paddon lõhkus vedrustuse. Mõlemad mehed eile rohkem rajale ei tulnudki, kuid plaanivad täna jätkata.

Sebastien Ogier. (Alar Truu)

Tänakul läks konkurentidega võrreldes veidi leebemalt, kuid see on väga õrn lohutus. 29aastane saarlane lõhkus ilmselt vastu kivi sõites parema tagarehvi ning piduriketta ja -klotsi. Katse võitnud Esapekka Lappile kaotas ta minuti ja 36 sekundiga. „Sõitsime esimese kurvi kergelt laiaks ja arvatavasti peitus seal midagi huvitavat,“ selgitas Tänak juhtunud Eesti ajakirjanikele.

Ent miks ei vahetanud tänavu Sardiinias oma esimese MM-ralli võitnud piloot keset katset masina katkist jalavarju? „Vahetades poleks midagi juhtunud. Tundus, et on midagi palju tõsisemat kui ainult [purunenud] rehv. Olin isegi üllatunud, et suutsime auto nii korda teha, et uuesti sõitma saime,“ ütles Tänak. Ilmselt oli tegemist õige otsusega, sest tõenäoliselt oleks rehvivahetus teda katse lõpuks liidritest veelgi kaugemale jätnud.

Tänak tõusis punktikohale

Veidi enne autode jõudmist võistluspäeva poolitavale teeninduspausile, hakkas rallimekas Jyväskyläs ja selle ümbruses vihma kallama, mis tegi teed mudasemaks ja libedamaks ning head pidamist oli raskem leida.

Päeva teisel poolel oli Tänaku suurimaks eesmärgiks Hyundai duo Dani Sordo ja Thierry Neuville'i taga ajamine. Enne teeninduspausi edestas Soomes väga vaevalist minekut näitav hispaanlane eestlast 48,8 sekundiga, belglane oli ühe minuti ja kuue sekundi kaugusel.

Päeva edenedes tulidki Lõuna-Korea autotootja tiimi piloodid Tänakule selg ees vastu ning Sordost õnnestus tal isegi mööduda, kuigi M-Spordi mees ütles pärast üheksandat katset ralliraadiole, et ta ei võta mingisuguseid riske, kuigi ka rahulikult sõitmine pole kergete killast.

Ott Tänak ja Martin Järveoja ei suutnud Soome MM-ralli teisel võistluspäeval liidrikohta hoida ning eestlased on langenud kümnendaks. Kaotust liider Esapekka Lappile on 1.50,2. (Alar Truu)

Et pärastlõunal ja õhtul langes probleemide küüsi ka mullu Soomes triumfeerinud Kris Meeke, on päeva kümnendana lõpetanud Tänakul ehk veidi tõenäolisem oma positsiooni parandada. Millise eesmärgi eestlane endale täna õhtul homseks seadis? „Eks näis, homme on uus päev, vaatame, mis meie tempo on võrreldes teistega. Eks siis ole näha, mis on võimalik,“ sõnas ta.

Homme sõidetakse Soomes kaheksa kiiruskatset, teiste seas on kavas ka MM-sarja ajaloo üks tuntumaid katseid Ouninpohja. Nädala alguses postitas Rally Estonia Facebooki lehekülg sotsiaalmeediasse Soome rallile minevatele eestlastele üleskutse kogunemiseks Ouninpohja esimesele läbimisele. “Võtke kaasa maksimaalselt palju Eesti lippe, selga Eesti, Ott Tänaku või teised temaatilised fännisärgid,“ lisati postituses. Rallipäev algab kell 8.58.

Ogier kinkis Neuville'ile kuldmuna

Enne Soome rallit lahutas MM-sarja üldarvestuse kahte paremat Sebastien Ogier'd ja Thierry Neuville'i 11 punkti. Et esimene aga kõrgetele kohtadele enam ei pretendeeri, on Hyundai esipiloodil meie põhjanaabrite juures fantastiline võimalus sarja kokkuvõttes juhtohjad haarata.

Thierry Neuville. (Alar Truu)

Ent Neuville pole suutnud oivalist šanssi ära kasutada. Pärast teist päeva hoiab belglane alles kaheksandat kohta, millega teeniks oma MM-sarja kaukasse kõigest neli punkti. Tõsi, punktikatselt on Neuville'ile võimalus lisasilmi koguda, ent kahtlemata vajutab ka Ogier ralli viimasel katsel pedaali põhja.

Soomlased kihutavad mitmikvõidu suunas

Jah, kaks võistluspäeva on veel ees, kuid pärast tänast tundub, et kohalike võitu ei väära miski. Nimelt on üldarvestuse kolm esimest soomlased - vastavalt Esapekka Lappi, Jari-Matti Latvala ja Teemu Suninen. Poodiumikohast pole kaugel ka Juho Hänninen.

Liidertriole oli teine võistluspäev üliedukas, kui nad võitsid 12 katsest 11. Tosinast rallilahingust üheksal võtsid soomlased vähemalt kaksikvõidu ning 26aastane Toyota äss Lappi oli eile parim tervelt kaheksal katsel.

INFOKAST

Soome MM-ralli üldseis