"Teisel poolajal alustasime enesekindlalt. Kõik olid juba mängu tempoga harjunud. Tundsime rohkem vastast. Kõik see saigi lõpuks määravaks," tõi meeskonna rünnakute dirigent Kristian Kullamäe välja edu võtmed. "Meil on pikk pink ja tänu sellele saame agressiivselt mängida," lisas ta.

"Mängurütmi kontrollimine läks vahepeal käest ära," tõdes viie pallikaotusega patustanud Kullamäe. "Me ei lugenud paljusid olukordi piisavalt hästi. Peaksime vähe targemalt ja tasakaalukamalt mängima," täpsustas Rego.

Vibra läks kiiresti üle

Juba enne turniiri algust ristiti U18 poisid üheks talendikamaks noortekoondiseks. Lisapinge annab ka kodupubliku ees mängimine, kuid palliplatsil kipuvad igasugused kõrvalised asjad õnneks kiiresti kaduma. "Alguses oli mängijatel ehk väike närv sees ja me ei saanud end hästi käima," kirjeldas Kullamäe esimesi emotsioone.

Tõsi, sest seisult 14:3 lasti vastane omakorda 16:15 juhtima. "Eks see on kõigile uus kogemus. Usun, et oleme piisavalt tugeva iseloomuga ja üldiselt pinge meid ei mõjuta," sõnas mängujuht. "Mul otseselt mingit närvi polnudki. Olen Saksamaal suure publiku ees mänginud."

Küll aga tunnistas ta, et võib-olla on ootused liiga kõrgele kruvitud, kuid lisas, et see tuleb enda kasuks pöörata. "Kõrged ootused ongi need, mis mängijat arendavad," teatas Kullamäe ambitsioonikalt.

Rego lisas, et mängu algfaasis varumeestega mängurütm veidi kadus, kuid kindlust oli vaja kõigile süstida. "Kohtumise algus lubas vahetustega riskeerida. Tahtsin võimalikult paljudele mängijatele kogemus esimesel veerandajal ära anda," ei salanud loots, et mõni mees võis veidi väristada. "Lõppkokkuvõttes tasus see ilmselt ära."

Peatreener usub, et Tallinas peetav turniir on ühest küljest õnnistus, aga teisalt ka õnnetus. "Kodupubliku ees mängimisega kaasneb suur vastutus. Sellega tuleb harjuda," rääkis Rego. "Loodan, et tänane andis positiivse kogemuse."

Koondis ootab rahvast

Kuigi mängud peetakse koduses Kalevi spordihallis, siis publikut avamänguks üleliia palju kohale ei tulnud. Umbes 2000 inimest mahutav saal oli ehk pooltäis. "Muidugi tahame rohkem! Rahvas saali!" ergutas Kullamäe spordihuvilisi korvpalli vaatama tulema.