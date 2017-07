Prantsuse meedia kirjutab, et Eesti rattaspordi tulevikulootus, Prantsuse amatöörklubi Team Pro Immo Nicolas Roux' hingekirja kuuluv Karl-Patrick Lauk saab hooaja lõpus Tanel Kangerti koduklubi Astana stažööriks*.

20aastasel Kuressaarest pärit sportlasel on olnud edukas hooaeg. Kevadel võitis Lauk Tour of Estonial avaetapi ja tuli hiljem ka mitmepäevasõidu üldvõitjaks. Esikohte on kogunenud ka Prantsusmaal, teatab spordipartner.ee.

Astana pole uudist veel kinnitanud.

* - kui lihtsustatult väljenduda, siis tähendab see, et Astana sõlmib ratturiga lühiajalise lepingu, mille eesmärk on näha, mis potentsiaal mehes peitub. Kui tuua paralleele pallimängudega, siis läheb Lauk Astanasse testimisele.