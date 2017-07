„See oli kindlasti minu kogu karjääri kõige pikem ja keerulisem rallipäev. Hommikul ärkasime pisut enne kella viite hommikul ja hotelli tagasi jõudsime õhtul kella 11 ajal. Soome teed on väga ägedad, selleks, et siin ennast väga mugavalt tunda, peab olema aastatepikkune kogemus. Katsed sõna otseses mõttes muutuvad, kui neid läbida võistluskiirusel ja siin määrab väga palju oskus neid katseid lugeda nii tutvumisel kui ka ralli ajal," sõnab mees.

"Hommikul püüdsime leida õiget rütmi ja pean tunnistama, see ei olnud lihtne. Esimese poole lõpus hakkas ka sadama ja enne hooldust viimasel katsel jäime ühe šikaani juures pidurdamisega hiljaks ja pusisime seal mõnda aega. Auto suri välja ja kaotasime sinna aega ning rütmi. Päeva teine pool oli juba tunne kõvasti parem, legendaarse Lankamaa katse, mida tahab ilmselt iga rallimees sõita, järel küsiti katselõpus raadios, et mis tunne on. Ütlesime mõlemad Kuldariga, et paneks kohe ühe korra veel," lausub Jeets.

"Soome teed on super ägedad ja kokkuvõttes saan öelda, et nautisime tänast päeva. Esimesed läbimised olid konarlikud, teised läbimised juba palju paremad. Ja laupäev ootab ees, ütlen ausalt, ei jõua ära oodata, millal saab sõita Ouninpohjat, ja Päijälä katseid, laupäevased katsed on pisut teise iseloomuga,“ võtab mees reedese päeva kokku.

Kokku on laupäeval kavas kaheksa kiiruskatset, kogupikkusega 132,34 kilomeetrit.

Laupäevased katsed:

SS14 Pihlajakoski 1 (14,85 km) kell 8.58

SS15 Päijälä 1 (23,52 km) kell 10.06

SS16 Ouninpohja 1 (24,36 km) kell 10.49

SS17 Saalahti 1 (4,21 km) kell 12.02