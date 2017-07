Igav vastus, aga kaitsemäng. B-divisjoni keskmikel Taanil ja Šveitsil pole lastud korralikke rünnakuid üles võtta ja tulemuseks on rohked keerulised kolmesed või hädavisked. Agressiivne kaitse toob kahjuks kaasa ka palju isiklikke vigu ja seega saavad vastased kõvasti vabaviskeid, aga mingis elemendis tuleb ju järgi anda.

1. Mis on Eesti koondise suurim tugevus?

Eesti kuni 18aastaste noormeeste koondis jätkas kodust B-divisjoni EM-turniiri võidukalt, kui D-grupi teises voorus alistati Taani 82:50. Eesti resultatiivseimad olid Matthias Tass ja Robin Kivi 14 punktiga. Millised mured ja rõõmud Eesti koondisel praegu on? Õhtuleht proovib sellele vastata seitsme võtmeküsimuse abil.

Milline ebaõnn! Treier läks soojendusel palli pealt suruma, donk läks mööda ja kõige tipuks väänas ta maandudes hüppeliigest. Alguses ei tundunud asi kuigi hull, aga paarikümne sekundi möödudes sai Treier aru, et targem oleks riietusruumi longata. Platsile 17aastane ja 204 cm pikkune äär täna ei jõudnudki ja vasakule jalale ta toetada ei saanud. Turniir näitab, kas temast sel turniiril enam mängumeest on.

Muidugi võiks öelda, et tegu oli lolli vigastusega, aga selliste asjade eest pole keegi kaitstud. Päris jalad maas ei saa ju ka soojendust teha.

Kaspar Treier nukralt pingil istumas. (Martin Ahven)

Talvel Läänemere karikaturniiril Treierit algkoosseisus edukalt asendanud Erki Kuhi kasutas sülle kukkunud võimaluse taas ära ning kogus 10 punkti ja 6 lauapalli. Seega pole halba ilma heata! Muidugi on päevselge, et Eestil on Treierit A-divisjoni pääsemiseks ikkagi vaja.

3. Kes on olnud kahe mängu järel Eesti parimad?

Kristian Kullamäe ja Matthias Tass. Täpselt nii võis arvata ka enne turniiri algust. Täna jäi rünnakute dirigendi ülesandeid täitva Kullamäe arvele 20 minutiga 11 punkti ja 4 söötu, turniiri üks domineerivamaid keskmängijaid Tass kogus 14 punkti ja 7 lauapalli. Eile Šveitsi vastu 20 punkti kogunud mitmeid efektseid hetki pakkunud Henri Drell andis pisut tagasi ja viskas oma kaheksast punktist kuus neljandal veerandajal.

4. Kas pink jääbki Eesti murekohaks?

Ei pruugi. Taani vastu oli pilt juba lõbusam kui eile Šveitsiga ning Sten Saaremäel ja Robin Kivi andsid positiivse panuse juba avapoolajal. Hugo Erkmaa esitus aga taas soovida ja teisel poolajal ta peatreener Vaido Rego rotatsiooni enam ei kuulunud. Platsile sai Itaalias Sienas mängiv Erkmaa alles siis, kui mäng oli otsustatud.

5. Kuidas saada lahti rohketest pallikaotustest?

Hoolikam saab ja tuleb alati olla, aga osaliselt on valesöödud Eesti mängustiili sisse kodeeritud. Rünnakutel liigub pall palju ja tihti leitakse Matthias Tass korvi alt või mõni Eesti viskekahur kaare tagant täiesti vabana. Need ongi korvpallis kõige paremad viskekohad ja nende tekitamisega saab Eesti rünnak hakkama. Täna tehti avapoolajal 10 pallikaotust ja mängu lõpus oli see number 20.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Lisame siia kommentaarid esimesel võimalusel.

7. Mis saab edasi?

Eesti kohtub homme alagrupi kolmandas kohtumises kell 18.15 Kalevi spordihallis Belgiaga, kes oli eile 69:58 üle Iirimaast ja täna Makedooniast 85:65.