Ott Tänak tunnistas pärast Soome ralli kolmanda päeva lõppu, et polnud küll parim päev, kuid koha mõttes ei saanuks paremat soovida.

"Enesekindlust pole," tõdes Tänak. "Sõitsime mõistliku kiirusega - ei midagi edevat, aga ka midagi hullu polnud. Meeskonnale punktide poolest liigume suhteliselt maksimumi poole."

Eesti rallimees lisas, et kuigi eespool startimine pole kõige mugavam, siis suurt rolli see ei mängi. Soome olud on tänavu lihtsalt piisavalt head, et üleliia suurt tööd raja puhastamisel tegema ei pea.

Tänak loodab, et lisapunkte õnnestub noppida ka homselt power stage´ilt. "Toyotade vastu on ilmselt keeruline, nad on väga kiired. Ja eks näis, mis soomlased homme plaanivad," arutles ta. "Aga üritan minagi sealt midagi saada."

Tänak hoiab viimase võistluspäeva eel seitsmendat positsiooni. Tema ees on Thierry Neuville 35,9 sekundi kaugusel ning samas edestab eestlane 51,6 sekundiga Kris Meek´i.