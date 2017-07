Pole halba ilma heata, sest Treieri asemel algkoosseisu edutatud Erki Kuhi täitis oma koha igati korralikult ära. Meeskonna jaoks see mingi üllatus ei olnud. "Igal turniiril, kus Kasparit pole olnud, on ta jõulise ääre koha peal algviisikus olnud ja selle ülesandega hästi hakkama saanud. Täna tõestas ta seda jälle," lausus Tass.

Ometi pole Eestil midagi hõisata, sest soojendusel tegi vasakule hüppeliigesele viga eesliinis Tassi kõrval mänginud Kaspar Treier. "Sellised olukorrad on väga rõvedad. Tal on sama hüppeliigesega ka varem probleeme olnud. Loodame, et ta saab meid siin veel aidata, aga praegu ei tõota seis kõige paremat," rääkis kapteni kohuseid täitev Tass pärast mängu.

Eestil on nüüd kahest mängust kaks võitu, sest eile oldi 39 punktiga üle Šveitsist. Mis teeb Tassile meeskonna mängu juures enim rõõmu ja mis on murekohad?

"Suurimad probleemad on pallikaotused (täna kogunes neid 20) ja kaitselaua blokeerimine. Vastased saavad liiga palju kordusviskeid. Hea on see, et võrreldes kontrollmängudega oleme hakanud mängima meeskondlikumalt," vastas kapten. Täna jagas Eesti kamba peale 22 resultatiivset söötu.

Homme kell 18.15 kohtub Eesti Belgiaga. Kas tegu on D-grupi esikohamatšiga? "Võib küll nii öelda, sest nad on turniiri hästi alustanud ja kaks aastat tagasi kohtusime nendega ka U16 EMi veerandfinaalis. Oli tasavägine mäng, aga lõpus tegime ikka vahe sisse," meenutas Tass.

Eesti peatreener Vaido Rego lisas, et Eesti trump on seni olnud agressiivne kaitse. "Peale selle aitab meid ühtlane pink, vähemalt täna. Vahel võib osadel meestel tekkida raskusi mängu sisse sulandumisega, aga meie ülesanne on vähemalt turniiri alguses mängijaid mitte üle koormata."