Lõuna-Aafrika Vabariigi (LAV) jalgpalli tabas eile tragöödia, sest Johannesburgis toimunud derbimatši (Kaizer Chiefs versus Orlando Pirates) eel sai vähemalt kaks inimest surma ja 17 viga (neist üks on kriitilises seisundis), teatab BBC.

Piratesi klubi teatel põhjustas kohutava õnnetuse asjaolu, et inimesed pressisid end liiga jõuliselt läbi kitsaste väravate riigi suurimale, 87 000 inimest mahutavale FNB staadionile. Tragöödiast hoolimata lubati hooajaeelsel karikamängul toimuda.

Juhtunut uurib kohalik politsei.

Our deepest condolences to the families, friends and loved ones of the 2 supporters who lost their lives at the stadium today