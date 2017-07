Vormel 1 MM-sari jätkus sel nädalavahetusel Ungaris, kus poodiumi kõrgeimale astmele kerkis parimalt lähtekohalt rajale läinud Sebastian Vettel. Sakslasega koos said võidusõidu järgselt šampust pritsida veel soomlased Kimi Räikkonen ja Valtteri Bottas.

MM-sarja üldliider Vettel teenis Hungaroringil oma karjääri 46. Grand Prix võidu. Ungaris teist korda triumfeerinud sakslane kasvatas oma edu üldarvestuses täna neljandana lõpetanud Hamiltoni ees 14 punkti peale. Praegu aktiivsetest sõitjatest on Vettelis enam etapivõite kogunud vaid Hamilton. Tänavusel hooajal on mõlemad mehed võidurõõmu maitsnud neljal korral.



Tänavu oma esimesed etapivõidud noppinud Bottas tõusis poodiumile ainult tänu Mercedese meeskonna aumehelikule käitumisele. Nimelt oli soomlane võiduajamise käigus lasknud endast mööda Hamiltoni, et britt saaks Ferrarisid püüda. Viimases kurvis ootas mees aga Bottase järele, et lasta tal tõusta pjedestaali kolmandale astmele.

Kui Ferrari ja Mercedese piloodid suutsid oma kvalifikatsioonis väljasõidetud kohti hoida, siis Red Bulli meeskonnal nii hästi ei läinud. Viiendalt ja kuuendalt stardikohalt rajale läinud Max Verstappen ja Daniel Ricciardo sai külgepidi kokku juba avaringil, mille tagajärjel viimane oli sunnitud katkestama.

Vahetut pärast kokkupõrget uuris Ricciardo meeskonna käest, et kas ta arvab õigesti, kes tema masinat puksis. Kuuldes positiivset vastust nentis austraallane, et Verstappen on ikka kuradima kehv kaotaja. Ainsana Red Bullidest rajale jäänud hollandlane sai olukorra eest küll kümne sekundilise karistuse, kuid suutis üle finišijoone veereda viiendana. Kuuenda koha näpsas endale vanameister Fernando Alonso.

Ungari GP paremusjärjestus: