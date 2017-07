Õnneks kuuluvad meie noormehed koorekihi hulka. „Usun, et Eestil on võimalus siin võita!“ teatas Schmitz. „Neil on väga pikk pink ja hea valik korvialuseid mängijad, kes suudavad mängu muutust tuua. Lisaks mängitakse väga head meeskondlikku korvpalli.“ Ta lisab, et kodumeeskonna suurimaks ohustajaks võib saada Horvaatia, kes ehk grammi võrra tugevam olla võib.

„Sel turniiril pole küll ühtegi kohest NBAsse pürgijat, kuid 2019. aasta draft´iks võib siit leida nii mõnegi põneva mängija,“ kiitis mainekas NBA draft´i analüütik Mike Schmitz turniiri taset Õhtulehele. “Eks tippkoondiste ja tagaotsa meeskondade vahed on päris suured, aga keskmine tase on väga hea.“

Tallinnas peetav korvpalli U18 EMi B-divisjoni turniir on hiilgav võimalus tutvustada oma mänguoskusi ning silma jääda talendiküttidele üle maailma. Nii mõnigi Eesti noorpallur on seda juba suutnud!

Lisaks võistkondlikule tegutsemisele meeldivad NBA talendikütile eestlased ka individuaalselt. Eriliselt on muljet avaldanud keskmängija Matthias Tass. „Ta on ilmselt turniiri üks parimaid mängijaid,“ põrutas Schmitz. „Tal on suurepärased instinktid. Ta pole küll suurim atleet, kuid on väga tugev ja võitluslik. Kuigi ta pole maailma kõige pikem keskmängija siis tänu mängutarkusele võib teda oodata helge tulevik.“

Suurima üllatuse on pakkunud Henri Drell, kellest on turniiril kujunemas Eesti üks punktiliidreid. „Esmakordselt nägin teda mängima möödunud suvel,“ meenutas Schmitz. „Talendikust oli kaugele näha, kuid ta oli platsil väga metsik. Emotsioonid käisid temast tihtipeale üle. “

Henri Drell palliga. (Martin Ahven)

Ta lisab: „Talvel peetud Balti mere turniiril olin tema suhtes samuti veidi pettunud. Oleksin oodanud sammu edasi, kuid ta ei saanud hästi hakkama. Aga nüüd siin turniiril on ta justkui täiesti uus mängija!

Drell on füüsiliselt tunduvalt tugevamaks muutunud. Ta vise on kõvasti paranenud. Ta suudab end platsil palju paremini kontrollida. Minu arvates on ta sel turniiril suurima NBA potentsiaaliga mängumees.“

Ühtekokku on Schmitzile individuaalsete oskuste poolest silma jäänud viis Eesti noorkorvpallurit. „Kullamäe [Kristian] on palliga väga osav ja loov mängija. Ta suudab pick´n´roll olukordi hiilgavalt lahendada. Teda võib eelkõige Euroopa korvpallis oodata edukas karjäär. Järgmise sammu astumiseks peab ta oma viset parandama,“ kirjeldas DraftExpress´i skaut mängujuhti.

„Kaspar Treier on äärmiselt alahinnatud mängija,“ jätkas ta ääremängija kiitmisega. „Ta on tugev, oskab visata ja sööta.“ Turniiri vahest et suurima negatiivse üllatuse on pakkunud Hugo Erkmaa, kelle Balti mere turniiri esitused Schmitzile väga meeldisid. Kodusel EMil pole paraku aga nii hästi asjad õnnestunud.

„Erkmaa on kõrge potentsiaaliga pallur, kuid ta tahab mõnikord liiga edevalt mängida. Ta peaks olukordi veidi lihtsamalt lahendama,“ tõdes Schmitz. „Aga tal on parajalt pikkust ja atleetlikust, et sirguda heaks mängumeheks. Usun, et tal läheb lihtsalt aega vaja.