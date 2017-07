Pawel Blum on Ott Tänaku leivaisa M-Spordi rallitiimi üks tähtsamaid liikmeid, ehkki ta ei hoolitse sõidutehnika ega inseneriteaduse eest. Peakokana on poolaka vastutada meeskonnaliikmete ja sõitjate toitlustamine ning teab ju igaüks - tühi kõht ajab närvid turri ning halvab pilootide, mehaanikute ja teiste sooritusi.

36aastase Blumi jaoks on M-Spordi heaks töötamine lapsepõlveunistuse täitumine. „Ma pole küll sõitja olnud, aga minu onu oli kunagi ühe Poola rallitiimi sponsor ning kasvasin koos võistkonnaga üles. Reisisin mööda ilma, et vaid võistlust vaadata, aga kahjuks on rallikire rahuldamiseks vaja palju raha,“ tõdeb kokk.

Kuigi Pawel on pärit Poolast, kolis ta enam kui kümme aastat tagasi leiba teenima Suurbritanniasse. „Alates ülikooli lõpetamisest olen olnud kokk, kuid enne M-Spordiga liitumist töötasin Center Parcsis - firma, millel on puhkusekülasid üle Euroopa, Suurbritannias on neist viis,“ selgitab Blum.

Mesinädalad Poola rallil