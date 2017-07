Eesti U18 koondise abitreener Gert Kullamäe tunnistas pärast nappi võitu Belgia üle, et sellist mängu oli neile vaja. "Eelkõige oli tähtis, kuidas see tuli," sõnab Kullamäe. "Meil oli kaks suureskoorilist võitu all. Täna kontrollisime mängu, lõpp läks nugadele, aga ikkagi võit. Siit oli mängijatel hea õppida, kuidas sellises olukorras, kui kõik ei suju, jääda meeskonnana tugevaks. Saime täpselt paraja mängu, mis tuli ka tabeliseisule kasuks." Treener usub, et kuigi kõik mehed pole veel mängumootorit käima saanud, siis muretsemiseks põhjust pole. "Praegu on alles esimesed alagrupimängud. Mõnel pingetaluvus suurem, mõnel pole seda üldse," arutleb Kullamäe. "Palju saab ajada nooruse kaela. Nad kõik on ju tegelikult korralikult treeninud."

Ta rõhutab, et selles vanuses ei tohi unustada ka mängulusti, mis korvpalliga kaasas käima peaks. "Proovime hoida positiivset joont ja ebaõnnestumised käivad asjaga kaasas. Kui 17aastasena ühes mängus ei õnnestu, siis sellele poleks vaja üldse tähelepanu pööratagi," räägib Kullamäe.

Eriti naudib endine kolmestekahur Matthias Tassi mängu. "Vahepeal oli ta nagu kuradi Dikembe Mutombo väljakul," õhkab Kullamäe rõõmust, kui koondise keskmängijat ühe NBA parima viskeblokeerijaga võrdleb. "Väga lahe!" Ta lisab: "Matthias ajas korralikult oksad laiali ja võttis ikka päris mitu kindlat korvi ära. Kui selline mürakas on korvi all, teeb see ka tagameeste elu lihtsamaks." Tassil tuleb tulevastes mängudes veel ilmselt palju rassida, sest Kaspar Treieri vigastuse järel jäi korvialune hõredaks. Treieri seis siiski päris lootusetu pole. Samuti tegi tänase kohtumise lõpus hüppeliigsele viga Robin Kivi, kuid tema pääses ilmselt ehmatusega. "Teeme kõik endast oleneva, et ta saaks võimalikult head ravi. Teisipäeval saime tippdoktori juurde aja ka," kirjeldas Kullamäe Treieri hetkeseisu. "Äkki saab ta meid veel aidata. Teisalt on selge, et asjatuid riske ei saa noorkorvpalluriga võtta." Küll aga on Treieri vigastusega tõusnud Erki Kuhi roll, kes tänagi üle 32 minuti väljakul müttas. "Enne kui Kaspar meiega liitus, olin ka põhimees," ei muretse Erik Keedust meenutav mängumees suurenenud rolli pärast.