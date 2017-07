Paremusjärjestuses täna 17. kohaga leppima pidanud Nico Hülkenberg otsustas võidusõidu järgselt trügida Haasi piloodi Kevin Magnusseni külje alla, kui too meediale intervjuud andis. Telekaamerate ette roninud sakslane patsutas Magnusseni õlale ja õnnitles meest ironiseerivalt, et tema näol oli tegemist jälle kõige ebasportlikuma sõitjaga.

"Ta on täiesti ebasportlik. Ma mõistan, kui sa ei taha kedagi endast mööda lasta, kuid niimoodi käituda on hooletu ning see võib lõppeda kellegi jaoks väga õnnetult," sõnas mees pärastpoole meediale. "See, mis ta seal kurvis tegi, surudes mind niimoodi rajalt välja. Sellise käitumisega on ta on lihtsalt p****vest."

Ungari GP ajal surus Magnussen oma masinaga Hülkenbergi tüüritava vormeli rajalt välja, mille tagajärjel oli mees sunnitud üle muru sõitma. Ebasportlasliku teo eest sai Magnussen viiesekundilise karistuse.

Magnusseni imeilus vastus Hülkenbergile:

Võidusõidu ajal juhtunud intsident: