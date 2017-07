KORVPALL

Mis, kus ja millal? Eesti ja Šveitsi korvpalli rahvusmeeskonnad kohtuvad täna kell 19.30 Bormio linnas Itaalias. Meie meestel on nüüdseks selja taga viis kontrollmängu, millest on kaotatud vaid üks. Teisel korral Rootsile. Küll aga on võidetud Portugali, Rumeeniat, Rootsit ja Indoneesiat. Nagu öeldud, siis täna Šveits, kes on meie viimasek vastaseks enne MM-eelvalikturniiri. See vahva üritus läheb käima laupäeval võõrsil Makedoonia vastu.