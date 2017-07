USA ülikoolikorvpalli kõrgeimas divisjonis eduka avahooaja teinud Maik-Kalev Kotsar võib tuleval aastal vabamad käed saada.

Nooremana pigem tagaliinis tegutsenud Kotsar täitis oma pikkuse tõttu South Carolinas peamiselt keskmängija positsiooni. "Kui oled 208 sentimeetri pikkune, tuleb ilmselt peaaegu igas meeskonnas korvi all tegutseda," sõnas eestlane The Times and Democrat´ile antud intervjuus.

Seetõttu ei saanud Kotsar eriti võimalust ka kaugelt visata, kuid varsemalt omandatud oskused seda võimaldaksid. Tuleval hooajal võib aga olukord muutuda, kui mängumees on suvel kõvasti viske kallal vaeva näinud, et vana element taas meelde tuletada.

"See on vana harjumus, mis mulle jäi külge, kui olin veel tagamängija," rääkis Kotsar, lisades, et rünnakuarsenali on igal juhul vaja mitmekülgsemaks muuta. Samuti on rohelise tule andnud meeskonna peatreener Frank Martin, kes eestlasele viskamist lubab, kui ta seda stabiilselt suudab.

Kuivõrd South Carolinast lahkus võrreldes möödunud aastaga kolm väga olulist skooritegijat, võib oodata, et Kotsari roll on meeskonnas tõusmas. Potentsiaali Eesti mehes igatahes nähakse.