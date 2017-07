Seetõttu andis MM-sarja teine mees Hamilton üldliider Vettelile 10 punkti asemel ära 13. Praegu on sakslase edu briti ees 14 silma, kuid hooaja lõpus võib iga viimne kui punkt maksvusele saada.

Mercedese boss Toto Wolff tunnistab, et tehtud lüke võib kätte maksta, kuid oli siiski aumehelik seda teha. "Oleks naiivne öelda, et otsus ei kripelda," sõnas ta. "Kui hooaja lõpus need kaks-kolm punkti MM-tiitlist puudu jäävad, siis ütlevad kõik, et see oli Ungari pärast."