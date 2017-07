Manchester Unitedi jalgpalliklubi teatas täna, et on sõlminud kolmeaastase lepingu kaitsva poolkaitsja Nemanja Maticiga. Inglimaa meedia teatel maksis Man United serblase eest Chelseale ligi 45 miljonit eurot.

Unitedi peatreener Jose Mourinho kirjeldas 28aastast Maticit kui tiimimängijat, kel on kõik vajalikud omadused: lojaalsus, järjepidevus ja ambitsioonikus. Mourinho juhendas Maticit ka Chelseas aastatel 2014-15.

A big welcome to our new no.31... #MaticIsRed pic.twitter.com/Mo1TM9gb26