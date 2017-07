Ta lisas Flora kodulehele: "Olen Vikingile nende kahe ja poole hooaja eest tänulik ja hakkan klubi käekäiku ka edaspidi jälgima. Samas ei plaaninud ma juba Norrasse minnes sinna jääda kauemaks kui kolmeks aastaks, mis tähendab, et ma veidi kippusin sealt ära ja veidi langesid asjad kokku."

"Olen väga õnnelik, et üleminek lõpuks teoks sai ja minust sai NAC Breda mängija," lausus Mets, kes eelmised kaks ja pool aastat mängis Norra kõrgliigas Stavangeri Vikingis.

Täna tuli ametlik teade, et jalgpallikoondise põhimees Karol Mets (24) jätkab oma karjääri Hollandi kõrgliigas NAC Breda meeskonnas. Õhtulehel pole õnnestunud veel mängumeest telefonitsi tabada, seega tuleb leppida klubi televisioonile ja Flora kodulehele antud kommentaaridega.

Kas otsus liituda NAC Bredaga tuli lihtsalt? "Pigem raskelt, sest alternatiive oli teisigi, aga nagu ütlesin, siis olukord kujunes nii, et nüüd olen siin ja mul on selle üle hea meel. Ühelt poolt oli Breda huvi suur ja teiselt poolt tõukas üleminekut tagant olukord Vikingis, kes võttis endale minu asemele uue keskkaitsja. Ma ei tahtnud sellises olukorras riskida võimalusega jääda pikemalt pingile istuma. Hollandi liiga on samm edasi ja ma soovisin seda sammu astuda."