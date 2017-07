Ilusad ja efektiivsed söödu-/viskepetted on korvpalli üks meelelahutuslikum osa. Seepärast on meil hea meel vahendada teile peadpööritavat videot NBA möödunud hooaja parimatest petetest.

Nagu videost selgub, läks kaitsemängijatel kohati ikka olukord väga keeruliseks. Hüva vaatamist!

The BEST BALL FAKES from the 2016-17 season! #BESTofNBA pic.twitter.com/HLSWbwQAfH