Eesti jalgpallikoondislase Karol Metsa üleminek Stavangeri Vikingist Hollandi kõrgliigaklubisse NAC Breda sai ametlikuks eile ning Norra meedia andmetel maksis Breda mängumehe eest vähem, kui Viking Metsa eest FC Florale.

24aastane keskkaitsja või kaitsva poolkaitsjana palliv eestlane siirdus Norra klubisse 2014. aastal Florast. Väidetavalt ladus Viking Metsa eest letti umbes 170 000 eurot.

Breda tasus norralastele Metsa eest aga 100 000 euro kanti, kuid on see on ka mõneti loogiline - oleks eestlasest ju tänavuse aasta lõpus saanud vabaagent, sest ta ei soovinud Vikinguga lepingut pikendada. Seega peaksid norralased olema õnnelikud, et nad Metsa eest üldse midagi said.