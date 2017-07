Eesti korvpallitšempion BC Kalev/Cramo teatas täna ametlikult, et tuleval hooajal mängivad klubis montenegrolane Bojan Subotic ja ka mullu klubis pallinud Cedric Simmons. Cramo peatreener Alar Varraku sõnul prooviti viimast enda ridadesse saada juba suve alguses.

Enne BC Kalev/Cramoga liitumist võitles 31aastane ameeriklane pikalt põlvevigastusega, kuid hooaeg Eestis möödus ilma suuremate tervislike probleemideta.

"Saime eelmisel hooajal Simmonsiga hea klapi, talle meeldis siin ja meile jättis ta kohe alguses väga hea mulje. Võtsime eelmisel aastal lepingut sõlmides riski, mis õigustas ennast - tema sai mängu tunnetuse tagasi ja meie väga korraliku ja kõrgetasemelise mängija," lisas Varrak.

26aastane Subotic on varem mänginud ka kuulsas Belgradi Crvena Zvezdas, kuid alates 2013. aastast pallis ta kodumaal Buducnosti ridades. "Bojan on Jugoslaavia kooliga korralik number neli. Ta ei ole oma loomult skoorija, aga tegemist on kõrge korvpalli IQ-ga mängijaga. Võrreldes Mark Tollefseniga on tegemist jõulisema number neljaga, kes võiks meie rotatsiooni hästi sobida.