Caster Semenya on kergejõustikuajaloo üks paremaid 800 meetri jooksjaid, kes üritab reedel Londonis algaval MMil võita medalit ka 1500 meetri jooksus. Kahjuks või õnneks pole kergejõustikumaailmas aga vaibunud arvamused, et Semenya ei tohiks naiste seas võistelda.

26aastane Lõuna-Aafrika Vabariigist (LAV) pärit jooksja on pidanud sooritama sooteste, sest tema testosteroonitase on naise kohta enneolematult kõrge, mis on toonud kahtlustusi, et Semenya kasutab dopingut või on läbi teinud soovahetusoperatsiooni.

"Ma ei mõista, miks öeldakse, et mul on teiste naiste ees eelis. Kui pissin, siis teen seda nagu naine. Tean, et olen naine," sõnas Semenya LAVi telekanalile SuperSport TV.

Tunamullu jooksja Violet Raseboyaga abieluranda sõudnud Semenya on 800 meetri jooksus kahekordne maailmameister, lisaks võitis ta mullu Rio OMil sel distantsil kulla.