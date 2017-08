Vene lisas, et on korvpallisaalis saanud juba käia viskamas ja palliharjutusi tegemas. "Muidu läheb päris meelest," lausus ta muheledes.

"Paraneb. Just lõpetasin spetsiaalsel jalga säästval rajal jooksmise," tutvustas Vene oma hüppeliigese seisundit. "Olen nüüd mõne korra jooksnud. Tegemist on lindiga, mis nii-öelda võtab kehakaalu vähemaks ega koorma jalga. Arstide sõnul võin mõne päeva pärast minna ka metsa proovima."

Aastaid Kaunase Žalgirise leival olnud ning eelmisel hooajal Venemaal Nižni Novgorodis mänginud Vene on nüüd siirdumas Itaalia meistriliigasse. Läbirääkimised on lõpusirgel, ta ei soovi veel klubi nime avaldada.

Mõistagi tuleb enne kontrahti lõplikku jõustumist läbida klubi juures ka meditsiinilised testid. Mängumees ei usu, et kui muude lepingutingimustega ühele poole saadakse, võiks tervis takistuseks osutuda. "Klubi teab kõike: et käisin opil ja et praegu on käsil taastumisperiood," märkis Vene.