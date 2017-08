Kergejõustikustaar David Rudisha teatas, et peab vigastuse tõttu vahele jätma sel reedel Londonis algava MMi.

28aastasele keenialasele teeb häda reievigastus. "Pean oma saatusega leppima ning sooviksin ülejäänud koondisele edu. Tulen veelgi tugevamana tagasi ning võitlen järgmisel MMil kulla eest," lubas ta.

Rudisha on aegade parim 800 m jooksja, sest just tema käes on maailmarekord - 1.40,91. Lisaks on ta samal distantsil kahekordne maailmameister ja olümpiavõitja.