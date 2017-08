36aastane Rannikko on enamiku karjäärist veetnud välismaal, kus on esindanud näiteks Moskva oblasti Himkit, Vareset ja Ljubljana Olimpijat. Praegu kuulub ta aga Joensuu Kataja hingekirja.

Pöördemomendiks oli juuli keskel peetud Petteri Koponeni (praegu Soome parim korvpallur) pulm. Ma ei tea, kas asi oli mind ümbritsenud heades sõprades või pidevates palvetes, et ma naaseks, aga hakkasin mõtlema, et koondisesse tagasi tulemine on võimalik. Usun, et suudan koondist aidata," rääkis Rannikko.