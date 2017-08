Pärast eelmist hooaega jalalõikusel käinud Eesti korvpallikoondislane Siim-Sander Vene kosub tasapisi, teeb esimesi jooksuharjutusi ning on endale leidmas soliidset kosilast, kirjutas Õhtuleht paar tundi tagasi. Tuntud korvpalliajakirjaniku David Picki arvates liitub eestlane Itaalia kõrgliigaklubi Reggio Emiliaga.

Ääremängija teenis möödunud hooajal leiba Ühisliigas mängivas Nižni Novgorodis, kuid Venemaa sats teatas hiljuti, et uuel hooajal 26aastane Vene seal ei palli.

Täna ennelõunal tunnistas Vene Õhtulehele, et tema vastu tuntakse huvi Itaalia meistriliigast ning läbirääkimised on lõpusirgel. Picki teatel on klubiks Reggio Emilia, kelle noortesüsteemis mängis viimased neli aastat 19aastane ja 211 cm pikkune tulevikulootus Arnold Mitt.