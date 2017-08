Autoralli MM-sarja üks viimase aja kuumemaid arutelusid on olnud Ott Tänaku tulevik. Praegu M-Spordis sõitvat eestlast on palju seostatud Toyotaga ning WRC ralliraadiost tuntud ajakirjanik Colin Clark ennustab, et Tänak lööb uueks hooajaks käed just Tommi Mäkineni juhitava tiimiga.

Kahtlemata soovib Toyota enda ridadesse jätta Jari-Matti Latvala ja möödunud nädalavahetusel Soomes WRC masinaga karjääri esimese MM-ralli võitnud Esapekka Lappi. Küll on aga kahtluse Juho Hännineni saatus, sest 36aastane soomlane pole tänavu särav olnud.

Seega usub Clark, et Hännineni koha saab endale just Tänak. Sebastien Ogier jätkab koos Elfyn Evansi ja Teemu Sunineniga M-Spordis ning Citroeni põhimeesteks jäävad Kris Meeke ja Craig Breen, ennustab Clark Twitteris.