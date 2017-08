"Ma vabandan ja seda väga mitmel põhjusel. Mis peamine, ma ei saa suvel enam aidata Itaalia korvpallikoondist. Rahvuskoondis on minu jaoks kui teine pere ja ma tunnen ennast kohutavalt. Ma reageerisin küünarnukilöögile. Ma ei õigusta oma teguviisi, kuid esimesena tabati mind ja me ei saa kunagi teada, kas löök minu suunas oli tahtlik või mitte. Küünarnukid käisid kõrgelt terve mängu jooksul. Lisaks, iga kord kui läksime viskele ei lasknud vastased meil rahulikult maanduda."

"Holland ei mänginud puhtalt ja korvpalli asemel meenutas mäng midagi muud. Sellest hoolimata ei otsi ma vabandusi ega õigustusi, minu reaktsioon oli täiesti lubamatu ja kahetsen seda. Vabandan kõikide meeskonnakaaslaste ja ühtlasti [Jito] Koki ees. Kaotasin enese üle kontrolli. Sellist asja ei ole mu karjääris varem juhtunud ja ei juhtu ka edaspidi," kulges pressiteade.

Itaallane murdis löögiga oma parema käe pöidla, kuid eeldatavasti on mees NBA hooaja alguseks juba mängukõlbulik. Tulevasel hooajal Los Angeles Clippersit esindav 28aastane Gallinaril on erinevate vigastustega kimpus olnud kogu oma karjääri. Ookeani taga veedetud üheksa aasta jooksul on mees aastas üle 80 mängu pidanud vaid korra.

