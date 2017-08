Kodusel U18 Korvpalli B-divisjoni EM-il on Eesti koondis seni kogunud kolm võitu. Meie ridades kulutab parketti ka alles 16aastane Hendrik Eelmäe. Mehe näitajateks seni keskmiselt 25 minutiga 11,3 punkti, 3,3 laupalli ja 3,7 resultatiivset söötu mängu kohta. Korvpalliliidu kodulehele antud intervjuus sõnas mees, et hetkel on tema arvates Eesti parim korvpallur Reinar Hallik

Toome välja valiku sealse intervjuu küsimustest-vastustest. Täispikka usutlust saab lugeda siin.

Mis sind enim motiveerib?

Enim motiveerib mind mu pere.