Varasemalt Norras Stavangeri Vikingis pallinud Eesti jalgpallikoondislane Karol Mets (24) sõlmis üleeile kolmeaastase lepingu uueks hooajaks Hollandi kõrgliigasse tõusnud NAC Bredaga. Õhtulehele antud intervjuus jutustas end nii kaitsja kui ka poolkaitsjana mugavalt tundev viljandlane oma klubivahetuse tagamaadest.

Karol, Stavangeri ümbrus on parajalt fjordine, said ilmselt kõvasti matkamas käia. Breda peaks sesmõttes kodusem olema – ikkagi lame maastik ümberringi. Millised on su esimesed muljed Lõuna-Hollandist? Kas paistab mõningaid märgatavaid erinevusi Norra elulaadiga?

Kõik on nii värske, et mul pole veel olnud aega ringi vaadata ja muljeid koguda. Norras käisin kalal, mis on üks minu meelistegevusi. Seda saab ilmselt ka Hollandis jätkata, aga ma veel ei tea isegi, milliseid kalu siin püüda on võimalik.

Said klubi poolt auto või oled valmis igale poole õige hollandlase kombel rattaga liikuma?