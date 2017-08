MOTOSPORT

18.-20. augustil peetakse selle aasta üks olulisemaid Eesti pinnal toimuvaid motospordi üritusi Kiviõli Motofestival, kus jagatakse taas külgkorvide MM- ja quadracerite EM-punkte. Sarnaselt eelmisele aastale on festival jälle kolmepäevane, kus igal päeval pakutakse publikule ohtralt erinevaid sportlikke ja meelelahutuslikke üritusi.





Kuigi Eestis oli eelnevalt külgvankrite MM-etappe korraldatud on Kiviõli Motofestivali puhul tegemist pikima traditsiooniga rahvusvahelise tiitlivõistlusega Eestis ja seda mitte ainult motospordis, vaid ka muid alasid silmas pidades. Kui enamus radadest Eestis ja mujal maailmas põhinevad looduslikul maastikul, siis Kiviõli motokeskus rajati aga vanale tuhamäele, mis on omas vallas unikaalne nähtus ja pälvis tunnustust üle maailma.





"Kuna olime tuhamäele suusakeskuse rajamiseks juba aastaid suurel hulgal keskkonnauuringuid läbi viinud ja lõppu ei paistnud, siis oli meil suur soov kuskilt servast ikkagi millegi reaalsega peale hakata ja selleks sobis hästi motokrossi raja loomine mäe lõunaküljele," selgitas Kiviõli Motofestivali üks organisaatoritest Janek Maar.



"Nii läksimegi 2005 aastal plaaniga just MM-karussellilt maha astunud Are Kauriti ukse taha, kes oli nõus raja loomisele kaasa aitama, kui ambitsiooniks oli põnevale maastikule MM-tasemega rada külgkorvidele ja quadidele luua. 2007 aasta kevadeks oligi rada valmis ja ühel juunikuisel kolmapäeva õhtul avati rada showkrossiga, kuhu Kauriti telefonikõne peale enamus külgkorvi MM-sarja esikümnemeeskondadest kihutama ja pea 4000 inimest kohale vaatama tulid.



Samuti kutsusime kohale FIMi vaatleja, kes nähtu ja sõitjate emotsioonide baasil andiski heakskiidu korraldada Kiviõlis esimene MM-etapp ja seda juba 2008 aastal! Nii lihtsalt see meie üllatuseks käiski ja 2008 toimuski tuhamäel esmakordselt külgkorvide MM-etapp koos quadide EM-etapiga."



Läbi aastate on ürituse kvaliteeti parendatud ja lisatud uusi alasid, et publikule aina enamat pakkuda. Nii toimus eelmisel aastal üritus kolmel päeval, kus võistlused algasid juba reedel, kui suusakeskuse vallutasid ühte ja teispidi nõlva kasutades nii tänavatsiklid, kui ka isetehtud kondimootori jõul liikuvad masinad. Lisaks toimus samas kõrval kohe ka efetkne takistusi täis rajal superenduro võistlus ja ka sääreväristajate võidukihutamine. "Kuna eelmisel aastal olid kõik need meelelahutuslikud alad väga populaarsed, siis otsustasime need ka tänavu oma kavasse lisada," rääkis Maar.



"Laupäev ja pühapäev on aga tõsised spordipäevad, kui võistlusse astuvad lisaks külgkorvidele ja quadidele ka sarnaselt eelmisele aastale endurosõitjad, kes jagavad Eesti tiitlivõistluste punkte. Laupäeva õhtu maiuspaladeks on muidugi traditsioonilised mäkketõusuvõistlus ja öökross, mis toimub valgustatud krossiraja lõigul ning õhtu lõpeb taas vägeva ilutulestikuga."





Lisaks erinevatele võistlustele kaasaelamisele saavad kõik ka ise Kiviõli seikluspargi atraktsioone kasutada nagu näiteks mägiautode rada, köislaskumine ja tänavu äsja avatud kõrgseiklusrada.





Traditsiooniliselt on festivali kavas olulisel kohal olnud muusika ja läbi aastate on Kivõlis üles astunud pea kõik Eesti parimad artistid. Tänavu vastutavad muusikalise meelelahutuse eest 2015 aasta festivalil publiku südamed võitnud Ziggy Wild, kelle efetkne laulja Laura Prits osales tänavu ka Eurovisiooni konkursil ning ansambel Terminaator, kes oli Kiviõlis kohal möödunud aastal.