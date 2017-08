Viimase info kohaselt pärast Londoni MMi karjääri lõpetav sprinter Usain Bolt andis BBCle pikema intervjuu, kus rääkis muuhulgas ka dopingust. "Loodetavasti sportlased näevad, mis toimub ja mõistavad, mida peavad tegema, et ala edasi viia," lausus ta viitega kuulsale McLareni dopinguraportile, mis paljastas Venemaa riikliku keelatud ainete programmi. "Arvan, et olime [pärast raportit] täiesti põhjas. Ma ei usu, et asjad saaksid Venemaa skandaali järel veel hullemaks minna. Oleme aastatega teinud üha paremat tööd, kergejõustik muutub puhtamaks, sest palju patuseid jääb vähele. Sportlastel on arusaam, et kui petad, jääd vahele. Olukordi muutub ajaga paremaks.

Doping on alati halb ja mitte kunagi meeldiv, sest näed kõvasti vaeva, et ala areneks, kuid siis on kuskil teised, kes veavad selle tagasi põhja. Nii on raske. Praegu liiguvad asjad õiges suunas, loodetavasti see suund jätkub."

MMi meeste 100 m sprindi finaal toimub 5. augusti õhtul. Küsimusele, kas tänavu vaid 9,95 jooksnud Bolt usub, et on ikka veel maailma kiireim, vastas ilmarekordi (9,58) omanik kindlalt: "Jah, kahtlemata!" Lisaks kuulub 30aastase jamaikalase nimele 200 meetri maailmarekord (19,19). Bolt loodab, et teda nii pea nendelt troonidelt ei tõugata. "Ükski sportlane ei sooviks seda kunagi," lausus ta.