2011. aastal toimunud ralliõnnetuses tõsiselt paremat kätt vigastanud kunagine vormel-1 äss Robert Kubica testib täna esimest korda pärast ränka traumat Renault 2017. aasta masinat.

Oma kangelast olid Budapesti tervitama tulnud ka trobikond Poola fänne, kes möirgasid tribüünil vähemalt sama vingelt kui nende kaasmaalastest jalgpallisõbrad.

Päris esimest korda istus Kubica pärast kuue aasta tagust avariid, mille tagajärjel kaalusid arstid tõsiselt tema käe amputeerimist, juuni alul, kui testis Valencias Renault vanemat masinat.

