Brasiilia jalgpallistaari Neymari üleminek Barcelonast Prantsusmaa pealinna PSGsse tundub tänaste teadete valguses olevat vaid aja küsimus. Teadaolevalt on Katari naftašeikide omanduses olev PSG valmis katalaanidele tasuma Neymari väljaostusumma ehk 222 miljonit eurot.

Et näidata, kui absurdselt suur raha see ühe jalgpalluri eest on, võrdles Õhtuleht Neymari hinda mõningate praktilisemate asjadega. Niisiis, valik on teie, kas osta 222 miljoni euro eest endale Neymar või:

88 häärberit (328 ruutmeetrit) Tallinna vanalinnas või 193 maja (401 ruutmeetrit) Pirital. Aluseks konkreetsed müügikuulutused portaalis kv.ee.

2018 sõiduautot Audi RS7 Sportback performance 4.0 TFSI (605 CV), millega Neymar täna hommikul Barcelona treeningbaasi vuras.

Neymar on väärt 2018 korda rohkem kui tema sõiduauto. (STRINGER)

9 parvlaeva „Tiiu“.

„Tiiu“. 100 tutikat trammi .

. 493 täismõõtmetes kunstmuruväljakut (aluseks on võetud Tartu Sepa jalgpallikeskus, mille maksumuseks oli 450 000 eurot).

264 Heltermaa sadamast 3,5 km kirdes asuv umbes 24 hektari suurune saar müügis hinnaga 845 000 eurot.

Niisamuti moodustab Neymari ostusumma ligi poole Eesti Vabariigi kaitsekulutustest aastal 2017 (452,2 mln eur) ja on peaaegu samaväärne kuludega, mis on real "vaba aeg, kultuur ja religioon" (241,2 mln eur).

Olgu märgitud, et kõik arvud on ümmardatud täisarvdueks allapoole ehk siis enamike ostude juures jääks pisut raha ülegi.