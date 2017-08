29aastane argentiinlane oleks Mundo Deportivo väitel otsene asendus Neymarile, kelle 222 miljonit eurot maksev üleminek PSGsse on tõenäoliselt vaid päevade küsimus.

1. Neymarist ilma jääv Barcelona ihub Pariisi Saint-Germaini staari peale hammast. Nimelt väidab Kataloonia väljaanne Mundo Deportivo, et Barcelona on huvitatud PSG Angel Di Mariast.

Õhtulehe hinnang : Pole kahtlustki, et Di Maria on fantastiline mängija, kes sobiks Barcelonasse nagu vaat et valatult. Kas ta on sama hea kui Neymar? Raske küsimus, aga ilmselt mitte.

Kui Neymar tõepoolest PSGsse siirdub, on Prantsusmaa klubi ehk nõus Di Mariat Barcelonasse laskma. Usume, et üleminekuakna lõpuks on Di Maria Barcelona mängija ning ei tasu kaks korda arvata, kas tema rahvuskaaslased Javier Mascherano ja Lionel Messi üritavad teda Kataloonia gigant meelitada või mitte.

Muide, Di Maria üleminek Barcelonasse oleks skandaalne, sest on ju argentiinlane varem esindanud Madridi Reali.

2. Peaks Di Maria Barcelona pikalt saatma, pöörab Hispaania hiid oma huvi Dortmundi Borussia juveeli poole. Selleks mängijaks on Ousmane Dembele, kes oli mullu Saksamaa kõrgliiga üks paremaid mängumehi.

20aastast prantslast on käimasoleval suvel paari pandud mitme erineva klubiga, kuid ühelgi kuulujutul pole all olnud kuigi tugevaid jalgu.

Ousmane Dembele. (CHARLES PLATIAU)

Õhtulehe hinnang: Okei, Di Maria võib ju Barcelonale "ei" öelda, kuid oleme veendunud, et Dembele jääb veel vähemalt üheks hooajaks Dortmundi. Üleminekuaken võib olla küll üks hullumeelne aeg, aga prantslane jääb Saksamaale, sest talle meeldib seal ning ta ei pea kartma vähese mänguaja pärast.

3. Hoopiski Madridi Atletico ründaja Antoine Griezmann on see, keda Barcelona Neymari asendajaks soovib. Prantslast on tänavu varem seostatud näiteks Manchester Unitediga.

Nagu ennist öeldud, teeniks Barcelona Neymari müügiga 222 miljonit eurot, mis tähendab, et Ernesto Valverde juhendatava tiimi rahakukkur on pungil nagu jõulumehe kõht.

Õhtulehe hinnang: Väidetavalt peaks Barcelona Griezmanni eest välja käima suisa 190 miljonit eurot. Ärge saage valesti aru, Atletico täht on suurepärane mängija, aga 190 miljonit?! Ei, aitäh!

Nimelt on Griezmanni lepingus huvitav punkt, mistõttu on tema väljaostuklausel kuni 1. septembrini tavapärasest kaks korda kõrgem. Seega, kui Barcelona teda suvel ei sooviks, maksaks ta kõigest 95 miljonit. Endiselt suur summa, aga enam mitte kosmiline ja turuhinnale märksa lähemal.

Suure töövõimega, kiire ja hea tehnilise pagasiga Griezmann sobiks Barcelonale täpselt sama hästi kui Di Maria või Dembele. Ent kahjuks või õnneks usume, et prantslane jääb Atleticole vähemalt praegu truuks.