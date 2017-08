Üleeile teatas mainekas Briti ajaleht The Guardian, et pariislaste pakutud viieaastane leping on laual ning Neymari saamisest aegade kalleimaks jalgpalluriks on puudu vaid mehe allkiri.

Jalgpallitähtede igasuvised flirtimised maailma suurklubidega on saanud üdini tavapäraseks. Tavaliselt jooksevad need ebaõnnestunud karile, kuid selle suve kõige kõvem saaga on teist masti. Kuigi ametlikku kinnitust polnud Õhtulehe trükkimineku ajaks tulnud, on Neymari pikalt kedratud üleminek Barcelonast Pariisi Saint-Germaini (PSG) triivinud „kohe-kohe on asi kindel“ randa.

Eile sõnas Barcelona, et mehele on antud luba Katalooniast varvast lasta. Klubikaaslane Lionel Messigi jättis Neymariga Instagramis hüvasti. PSG on valmis tengelpungaga luhvtitama. Mis staari nii väärtuslikuks teeb?

Isegi tavalist T-särki himustatakse

Mehe vutioskused on kõigile teada. Omal ajal uueks Peleks kutsutud väle ja tehniline munaveeretaja on klubikarjääri 411 kohtumises skoorinud 241 korda. Veelgi muljetavaldavam statistika on mehel ette näidata Brasiilia koondises – 77 matši ja 52 väravat!

Fänn New Jerseys toimunud Barcelona treeningu ajal Neymari kallistust noolimas. (AFP)

Brasiillane, kes soovib Pariisi siirdumisega lõplikult Lionel Messi varjust välja karata, alustas jalgpalliga isa Neymar seeniori eeskujul. Nooruspõlves tänu saali- ja tänavajalgpallile filigraanse tehnika omandanud vutipoiss käis 14aastasena Madridi Realis testimisel, kuid väidetavalt ei olnud Hispaania gigandid nõus umbes 50 000 euro (!) suurust üleminekutasu maksma. Kolm aastat hiljem tegi Neymar profidebüüdi koduriigi suurklubi Santose eest ning tõusis kiirelt kohalikuks popikooniks, keda hakkasid jumaldama miljonid.

„Kord küsiti minu käest mu särki, see polnud isegi Santose mängusärk, see oli tavaline särk!“ jutustas meeshing, kes ei saa rahus rõivaidki kanda.

19aastaselt isaks saanud Neymar on endale langenud tähelepanuvihus hea meelega mõnulenud ning tema popkultuuristaatust on suurendanud osalemised hulkades reklaamides, mitmes muusikavideos ning seebiooperis. 2013. aastal enne Barcelonasse siirdumist mängis mees ennast kohalikus teleseriaalis Amor à Vida. Rätik ümber strateegiliste kohtade mähitud, üritas ta hotellituppa murdnud keevalise naiskasanova küüsist pääseda ning proovis viimases hädas turvameestele traati tõmmata. Nali seisnes selles, et Neymaril poleks säärases olukorras abi vaja läinud.

Pidu ja pralle

Kui omad fännirühmitused on muusikamaailma superstaaridel nagu Beyonce (Beyhive) või Lady Gaga (Little Monsters), siis maailma üks suurimatest sporditähtedest ei jää millegagi alla – tema toetajate hellitusnimeks on Neymarzetes.

Brasiilias 2014. aastal toimunud jalgpallimaailmameistri võistluste aegu oli Neymari-maania mõõdik punases. Toona 17aastane Rayellen rääkis ajakirjandusele, kuidas ta haigena kodus lesides vutitähe leidis.

„Tema elurõõm pani unustama, et mul pole sõpru,“ jutustas tüdruk, keda iidol utsitas kaudselt paremini koolitükke tegema. „Vahetunnis vaatan alati Neymari asju, aga tundides pean töötama. Ema ütles, et kui mul häid hindeid ei ole, ei saa ma enam Neymari fänn olla.“

Neymar kandis veel paar päeva tagasi Barcelona särki. (Mike Ehrmann)

Brasiilia vutiäss võib väljakul piltlikult öeldes kaitsjaid nülgida, kuid lustihimu ning ülemeelikus on see, mis ainsa sambamaa jalgpallurina ajakirja TIME esikaanel poseerinud Neymarist tõelise megastaari teevad. Riigi rahvusliku uhkuse vasakul käel ilutseb tätoveering „elu on nali,“ mis peaks mehele meenutama, et asju ei tohi liiga tõsiselt võtta. Ja ta ei võtagi. Pole ju palju maailma absoluutsesse tippu kuuluvaid jalgpallureid, kes julgevad avalikult kuulutada, et nad ööelu naudivad.

„Mulle meeldib väljas käia ning sõpradega lõbutseda,“ sõnas vaba hingega sportlane mulluse Londoni olümpia aegu. „Mul on samuti pere, nii et miks ma ei tohi ööklubides käia? Tohin ja käin. Kujuta ette, et sa oled 24aastane, kes teenib sama palju kui mina. Kas sa ei käituks samamoodi?“

Mehe oivalised jalgpallioskused, edevus, hulluvad poolehoidjad, ligi 79 miljonit Instagrami jälgijat (sportlastest on eespool vaid Cristiano Ronaldo) ning peaaegu 60 miljonit Facebooki laikijat teevad Neymarist väärtusliku vara nii platsil kui ka selle kõrval. Ja PSG teab seda.

Kas Neymar lükkab Pogba troonilt? Senised kallimad üleminekud

1. Paul Pogba – Torino Juventusest Manchester Unitedisse, 105 miljonit eurot (2016)

Paul Pogba. (AP)

2. Gareth Bale – Tottenham Hotspurist Madridi Reali, 100 miljonit eurot (2013)

3. Cristiano Ronaldo – Manchester Unitedist Madridi Reali, 94 miljonit eurot (2009)

4. Gonzalo Higuain – Napolist Juventusesse, 90 miljonit eurot (2016)

5. Neymar – Santosest Barcelonasse, 88,2 miljonit eurot (2013)

6. Romelu Lukaku – Evertonist Manchester Unitedisse, 85 miljonit eurot (2017)

7. Luis Suarez – Liverpoolist Barcelonasse, 82,3 miljonit eurot (2014)

8. James Rodriguez – Monacost Madridi Reali, 79,8 miljonit eurot (2014)

9. Angel Di Maria – Madridi Realist Manchester Unitedisse, 75,6 miljonit eurot (2014)

10. Kevin De Bruyne – Wolfsburgist Manchester Citysse, 74 miljonit eurot (2015)

Neymari CV

Nimi: Neymar da Silva Santos Junior

Sünniaeg: 05.02.1992

Sünnikoht: Mogi das Cruzes, Brasiilia

Karjäär:

2009-2013 Santos 225/136

2013-… Barcelona 186/105

2010-… Brasiilia koondis 77/52

Tähtsamad meeskondlikud autasud:

Santosega:

Sao Paulo osariigi meister (2010, 2011, 2012)

Brasiilia karikavõitja (2010)

Lõuna-Ameerika klubide meistrikarikas (2011)

Barcelonaga:

Hispaania meister (2015, 2016)

Hispaania karikavõitja (2015, 2016, 2017)

Meistrite liiga (2015)

Klubide maailmameister (2015)

Brasiiliaga:

Konföderatsioonide karikas (2013)