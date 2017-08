Matthias Tass on koduse korvpalli U18 EMi B-divisjoniga tõestanud, et kuulub Euroopa andekaimate mängijate sekka. See pole märkamata jäänud ka muul maailmal, kui keskmängijale on silma peale pannud mitmed USA ülikoolid.

"Tass on ülikoolide treeneritele silma jäänud oma pikkuse, mänguoskuste, liikuvuse, pehme viske ja hea sööduoskuse poolest. Kõiki neid omadusi läheb kõrgel tasemel mängimiseks vaja," kirjutab ameeriklaste scout.com.

Väidetavalt on eestlasest huvitatud Georgia Tech, St. Mary’s, Stanford, San Francisco ja Ole Miss. Küll aga on nimekiri pidevalt täienev, sest Tassi head esitused püüavad ühe rohkem kõlapinda.