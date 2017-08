Homme algava kergejõustiku Londoni MMi eel tuli nukker uudis, kui vigastuse tõttu peab võistluselt eemale jääma sprinter Andre De Grasse.

22aastane kanadalane rebestas oma reielihast nii tõsiselt, et see ei luba tal Londonis starti minna.

Mullustel olümpiamängudel teenis De Grasse 100 meetris pronksmedali ning 200 meetris hõbeda. Samuti on noormees ainuke, kes tänavu staadionisirge läbinud vähem kui 9,82 sekundiga. Nimelt sai ta juunis toimunud võistluses lubatust tugevama taganttuulega kirja aja 9,69, millest on ajaloos kiiremini suutnud joosta vaid Usain Bolt.

"Vigastused on spordi lahutamatu osa ja paraku mind tabas see väga õnnetul hetkel," sõnas De Grasse BBCle. "Olen terve aasta Londoni jaoks keskendunud ning olin tõesti tippvormis. Ootasin pikisilmi, et maailma parimate vastu võidelda, aga paraku jääb see nüüd ära."

Tänavu on 100 meetri ajad jäänud suhteliselt tagasihoidlikuks, kui hooaja edetabelijuht on Christian Coleman 9,82ga. Bolt on tänavu välja jooksnud 9,95, kuid legendaarne sportlane on siiski suurfavoriit. De Grasse puudumisega läheb jamaikalase elu veidi kergemaks, sest just teda peeti MMi kullasoosikuks number kaks.