Napilt homme Londonis algavale MMile pääsenud kettaheitja Martin Kupper liigub viimasel ajal tõusvas joones. Ületreeningutest tingitud haigustest võitu saanud mees krooniti paari nädala eest Eesti meistriks, kuid hooaja tippmark on endiselt vaid 62.86.

„Pärast Eesti meistrivõistlusi on treeningutel liikunud asjad positiivses suunas. Kui eelvõistlusel heidan samamoodi nagu viimastel treeningutel, ei tohiks edasipääs olla probleem,“ tunnistas 27aastane sportlane, et on praegu hooaja parimas vormis. Võib eeldada, et edasipääsuks on vaja heita umbes 63.50.

Londonisse pääsemise kinnituse sai Kupper teada napp nädal tagasi ning seega sõitis ta MMile treener Aleksander Tammertita.

„Minu jaoks pole see probleem. 99 protsenti võistlustest olen ju ikka omapäi. Ma ei tunne millestki puudust,“ selgitas Kupper. „Mul on niigi ääretult hea meel selle võimaluse üle.“

Kupperi ja Gerd Kanteri kvalifikatsioonivõistlus algab reedel kell 21.20, lõppvõistlus toimub laupäeval kell 21.25