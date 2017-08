Täna Ülemiste hotellis kogunenud Eesti Suusaliidu üldkogu otsustas, et alaliidu eesotsas jätkab Andreas Laane.

Alates 2015. aastast Eesti Suusaliidu presidendina tegutsenud Laane sai üldkogu hääletusel 40 poolthäält, tema konkurent Martin Kruus kogus 26 häält.

"Tulemus üllatas mindki aga eks ta näitab seda, et see mida me oleme siia tegema tulnud. Sama arv klubisi toetab meid tänagi, et see pole muutunud," ütles Laane vahetult peale hääletuse lõppu Delfile.

