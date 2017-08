FC Barcelona jalgpallitähe Neymari üleminekut Pariisi Saint-Germaini saadab üks suur segadus. Täna sekkus tehingusse Hispaania jalgpalliliit, kes ei võtnud vastu mängija eest tasutavat summat. Nimelt sammusid Neymari juristid täna Hispaania kõrgliiga Madridis asuvasse peakorterisse, kus nad soovisid depositeerida palluri 222 miljoni euro suurust väljaostuklauslit. Hispaania meistrisari vajutas üleminekule aga piduri peale. „Kinnitame, et Neymari juristid tulid La Ligasse (Hispaania kõrgliiga - toim.) ning tahtsid maksta mängija väljaostuklauslit, kuid liiga lükkas soovi tagasi. Rohkem infot me praegu ei jaga,“ teatasid jalgpalliliiga ametnikud.

La Liga president Javier Tebase arvates kasutab PSG Neymari tehingus finantsdopingut. „Prantsusmaa klubi kontode väljavõte näitab, et nad teenivad kommertstuludena rohkem kui Madridi Real ja Manchester United. Seega ütlevad nad, et PSG bränd on suurem kui Realil või Unitedil. See on võimatu,“ kahtlustab Tebas Katari päritolu omanike rahakoti toel tippu pürginud satsi väärteos. Hispaania kõrgliiga president Javier Tebas ei usu, et PSG rahamäed on saadud ausal teel. (ROSLAN RAHMAN)

Vutijuhi sõnul on La Liga valmistanud PSG suhtes kaebuse, mis esitatakse näiteks UEFAle ja Euroopa Liidule. Kaebus läheb käiku juhul, kui UEFA ülemineku suhtes midagi ette ei võta. Jalgpallieksperdid on tunnistanud, et nende arvates on kahtlane, kuidas Katari rahvuslik turismiagentuur sõlmis PSGga hiljuti 200 miljonit eurot väärt sponsorlepingu. Küsimärke tekitab tõik, et spetsialistide hinnangul on kontrahti reaalne väärtus poole väiksem ning Tebase arvates on eelmainitud sponsortehing selge näide finantsdopingust. Kuigi vutijuht seda ei kinnitanud, ootab La Liga väidetavalt UEFA otsust, kas Neymari tehing ning PSG arveraamatud on korras või mitte. Kui Euroopa Jalgpalliliit peaks andma rohelise tule, võtab La Liga Prantsusmaa tiimi raha vastu.