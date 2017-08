26aastane Martinez on terve profikarjääri veetnud Sociedadis, kus ta on tõusnud Hispaania kõrgliiga üheks kõige stabiilsemaks keskkaitsjaks. Baskimaalt pärit mehe väljaostuklausel on 32 miljonit eurot.

Kui esimesed kolm teenivad mänguaega, siis Santos liitus Barcelonaga alles mullu ning tema tase on küllaltki tundmatu suurus. Vermaelen on kolme aastaga klubi särgis saanud kirja kõigest 11 liigakohtumist.

Usutavasti jaguneb ka uuel hooajal lõviosa mänguajast Pique, Umtiti ja Mascherano vahel. Et Barcelona mängib kahe keskkaitsjaga, oleks triole igaks juhuks vaja abiväge ning kindlasti on Martinez parem valik kui 21aastane Santos. Seega usume, et Sociedadi pallur liitub Valverde juhendatavatega!

2. Madridi Real jahib Barcelona sihtmärki. Kui eile kirjutasime, et Kataloonia gigant on huvitatud Dortmundi Borussia Ousmane Dembelest, siis nüüd on prantslase allkirja väidetavalt jahtimas ka Barcelona igirivaal Madridi Real.

Muide, väidetavalt tegi Dembele eest hiljuti pakkumise Londoni Arsenal. Arsene Wengeri juhendatav sats tegi mängija eest "hiiglasliku" pakkumise, ent kui suurest summast jutt oli, seda kahjuks Suurbritannia sopalehed ei teadnud.

Õhtulehe hinnang: Siin pole midagi heietada - nagu ei lähe 20aastane Dembele Barcelonasse ega Arsenali, ei siirdu ta ka Reali. Nooruke ääremängija jääb Saksamaale.

Ousmane Dembele. (FRANCK FIFE)

3. Neymari tulek vallandab Pariisi Saint-Germainis tõelise hulgimüügi. Nimelt soovib Prantsusmaa klubi väidetavalt lahti saada Blaise Matuidist, Jese Rodriguezest, Serge Aurierist ja Grzegorz Krychowiakist.

Et Barcelona pallivõlur läheb PSGle maksma 222 miljonit eurot, on neil Financial Fair Play reeglite järgimiseks ka mõnest mehest vaja loobuda. Väidetavalt loodab PSG, et teenib kvarteti müügist üle 100 miljoni euro.

Õhtulehe hinnang: Vutimeedia spekuleerib, et Aurierist on huvitatud Manchester United, Tottenham Hotspur ja Londoni Chelsea, Krychowiakist Valencia, Matuidist Torino Juventus ning Rodriguez peaks naasma Hispaaniasse.