38aastane Gerd Kanter asub täna ja homme Londonis jahtima karjääri 12. tiitlivõistluste medalit. Kaheksandat korda MMil osalevat kettaheitjat segas kevadel ja suve hakul rinnalihase vigastus, enne Eesti meistrivõistlusi tegi valu aga selg.

„Sellist kadalippu pole ma varem MMi eel pidanud läbima. Kahju, et pärast rinnalihase vigastusest paranemist tuli uus häda, mis ei lubanud korralikult harjutada. See lõi plaanid segamini. Olen olukorras, kus tuleb loota kogemustele, et võistluses tekib adrenaliin, mis aitab kaugele heita,“ rääkis vanameister eile.

Kanter usub, et harjutuskordadel näidatud heidetega peaks pääsema laupäevasele lõppvõistlusele. „Esmaspäeval tegin trennis kvalifikatsiooni imitatsiooni. Kui arvestada, et lõppvõistlusele pääseb ilmselt 63.50ga, siis peaks treeningu põhjal sinna ikka jõudma,“ ütles ta. Kvalifikatsiooninorm on 64.50.

Napilt MMile pääsenud Martin Kupper liigub tõusvas joones. „Pärast Eesti meistrivõistlusi on treeningutel liikunud asjad positiivses suunas. Kui eelvõistlusel heidan samamoodi nagu viimastel treeningutel, ei tohiks edasipääs olla probleem,“ tunnistas 27aastane sportlane, kelle hooaja parim tulemus on 62.86.