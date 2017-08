Eile hilisõhtul sai ametlikuks jalgpalliajaloo suurim üleminek, kui Pariisi Saint-Germain soetas 222 miljoni euro eest seni FC Barcelonas mänginud Neymari. Tehing ajas harja punaseks nii Liverpooli peatreeneril Jürgen Kloppil kui ka tema Londoni Arsenali ametivennal Arsene Wengeril.

"Maailmas on vaid kaks klubi, kes võiksid sellist üleminekut endale lubada - Manchester City ja PSG. Nüüd võib-olla ka Barcelona," alustab Ragnar Klavani leivaisa juhendaja Klopp.

"Kõik teavad, kuidas suudavad City ja PSG sellist summat maksta. Arvasin, et Financial Fair Play loodi selliste tehingute takistamiseks, aga tundub, et FFP on soovitus, mitte reegel," viitab Klopp faktile, et City ja PSG kuuluvad sisuliselt vastavalt Araabia Ühendemiraatide ja Katari riigile.

Wengeri sõnul on Neymari üleminek suurepäraseks tõestuseks, et kui jalgpalliklubi on riigi omanduses, on kõik võimalik. "FFPd on nüüd väga raske austada," ütles prantslane.