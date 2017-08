222 miljoni euro eest FC Barcelonast Pariisi Saint-Germaini siirdunud jalgpallitäht Neymar hakkab oma uues leivaisas teenima 550 000 eurot nädalas, mis teeb Prantsusmaa maksuametnikud väga rõõmsaks.

Sealne ajaleht Le Figaro arvutas, et Neymari brutopalgast maha minevad riigimaksud täiendaksid Prantsusmaa riigi kukrut aastas tervelt 37,5 miljoni euro võrra. PSGga sõlmis Brasiilia pallivõlur lepingu 2022. aasta suveni.

Prantsusmaa avalike kulude minister Gerald Darmanin on õnnelik, et nüüdsest hakkab Neymar oma palga pealt makse maksma Prantsusmaale. "On parem, et ta tasub makse siin, mitte mujal," lisas Darmanin.