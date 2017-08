26aastast hollandlast on käimasoleval üleminekuaknal kõige enam paari pandud Liverpooliga, kuid väidetavalt pole Southamptoni ja Ragnar Klavani leivaisa suhted just üleliia soojad, mistõttu ei pruugi diil toimuda.

Õhtulehe hinnang : Van Dijk läheks uuele leivaisale maksma veidi üle 50 miljoni euro, kuid on selge, et Chelsea teda ei vaja. On ju neil kolmemehelisse keskkaitseliini võimalik panna Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger, Gary Cahill, David Luiz ja Kurt Zouma.

Seega on spekuleeritud, et ehk soovib Chelsea van Dijki vaid ühel lihtsal põhjusel - nad ei taha, et Liverpool tugevamaks saaks, kuigi Chelsea mõistab isegi, et ega neil van Dijki eriti vaja pole.

Usume, et Southamptoni kaitseäss Londoni satsiga ei liitu ning lööb käed just Liverpooliga. On ta ju ise avaldanud soovi Klavani koduklubiga liituda.

2. Kui Pariisi Saint-Germain sai endale Neymari, siis Prantsusmaa valitsev meister AS Monaco tahab ridu täiendada Alexis Sanchezega. Tšiili tähte on varem paari pandud näiteks PSG ja Manchester Cityga.

Kuna Sancheze leping praeguse koduklubi Londoni Arsenaliga saab pärast peatselt algavat hooaega läbi, on käimasoleval suvel palju spekuleeritud, et mees lahkub Arsenalist. Samas on Londoni tiimi peatreener Arsene Wenger korduvalt öelnud, et tema 28aastast Sanchezt maha ei müü.

Õhtulehe hinnang: Lõuna-Ameerika staari soetamine oleks Monaco viimase aja ostupoliitikat vaadates kummaline ja ebaloogiline samm. Rõhub ju Leonardo Jardimi juhendatav klubi just noortele.

Alexis Sanchez. (DARREN STAPLES)

Sellest hoolimata pakub Monaco Sancheze eest väidetavalt 50 miljonit eurot. Me siiski ei usu, et tšiillane Inglismaalt väikesesse vürstiriiki kolib. See üleminek ei kõla lihtsalt loogilisena.

3. AS Roma huvitub Manchester Unitedi poolkaitsjast. Sel suvel on itaallaste prioriteediks saada Leicester Cityst kätte Riyad Mahrez. Ent kuna alžeerlane ei paista kuhugi minevat, on Roma välja mõelnud plaan B.

Selleks on Punaste Kuradite Juan Mata. Kui palju oleks Roma nõus 29aastase hispaanlase eest maksma, on Itaalia meediat jälgides praegu ebaselge.