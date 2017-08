Kui aga uurida, kuidas viimastel nädalatel ettevalmistus sujus, siis tekib 24aastase mehe silmadesse murelik pilk. "Kõik ei ole otseselt nii läinud, nagu vaimusilmas nägin. Täna ja homme on olulised momendid, mis näitavad, kuidas keha täpselt vastu peab. Võistlus näitab niikuinii kõik ära, mis me siin ikka ette analüüsime."

Eesti kergejõustikukoondise üks liidreid Rasmus Mägi saabus Londoni MMile pisivigastusega, mille pikemast kommenteerimisest mees loobus. "Tänasel päeval usun, et mu ettevalmistus on olnud piisavalt kvaliteetne nii tänavu kui ka eelmistel aastatel. Selle kõige pealt on võimalik normaalselt joosta," ütleb Mägi kaks päeva enne starti.

"Eks mul on ajapikku omad rutiinid välja kujunenud. Palju tõesti on vaikust ja rahu ning mingit rokkmuusikat ma oma kõrvadele ei lase. Mul pole vaja vaadata mingeid motiveerivaid videoid või lugeda eneseabiõpikuid. Tahan olla igal hetkel siin (Londonis - toim) kohal ja seda võimalust hinnata, et üle maailma on tulnud sportlased kokku, et ühes kohas oma võimeid võrrelda, see juba iseenesest tekitab erilise tunde."

Ideaalis jookseb Mägi Londonis kolm korda: pühapäeval eeljooksus, esmaspäeval poolfinaalis ja kolmapäeval finaalis. Starte on palju ja tegemist on mõnes mõttes nagu kestvusspordiga. Mägi tunnistas, et tegelikult on kõik tänavused stardid olnud MMi ettevalmistuseks.

"Tuleb olla piisavalt puhanud ja värske. Need jooksud peavad tulema veidi väiksema pingutusega. Otsustavaks saab tunnetuslik ja kogemus. Üks asi on füüsiline tippvorm, kuid teise nurga pealt peab olema värskus ja energia.